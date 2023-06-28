Подоляк: кремль створює нову внутрішню армію у рф

Глава росгвардії віктор золотов заявив, що після "заколоту" терористів групи вагнера його відомство отримає важку техніку. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав, що кремль створює нову внутрішню армію у рф.

Коментуючи "бунт" терористів на чолі з євгеном пригожиним золотов сказав, що "москву бунтівники не взяли б".

Також він повідомив, що у росгвардії з'явиться важке озброєння та танки, про що він уже говорив із диктатором володимиром путіним.

На ці вислови у Twitter відреагував Подоляк, який заявив, що путін намагається виправдатися за ситуацію з вагнером, нагороджуючи "захисників москви" та переконати всіх, що це "консолідувало суспільство".

"Але головне — офіційно перетворити росгвардію золотова на внутрішньокремлівську армію 2.0 з важкою технікою", — написав радник голови ОП.

Нагадаємо, кремль активно використовує росгвардію для придушення інакодумства в рф та посилення репресивного апарату — її співробітники неодноразово брали участь у розгоні мітингів, а також терорі на тимчасово окупованих територіях України. Глава росгвардії золотов вважається одним із найбільш лояльних до путіна людей — вони працюють разом із 1990-х років. золотов багато років працював охоронцем путіна, а також начальником його особистої охорони.