Подоляк: кремль створює нову внутрішню армію у рф

Глава росгвардії віктор золотов заявив, що після "заколоту" терористів групи вагнера його відомство отримає важку техніку. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав, що кремль створює нову внутрішню армію у рф.
Коментуючи "бунт" терористів на чолі з євгеном пригожиним золотов сказав, що "москву бунтівники не взяли б".
Також він повідомив, що у росгвардії з'явиться важке озброєння та танки, про що він уже говорив із диктатором володимиром путіним.
На ці вислови у Twitter відреагував Подоляк, який заявив, що путін намагається виправдатися за ситуацію з вагнером, нагороджуючи "захисників москви" та переконати всіх, що це "консолідувало суспільство".
"Але головне — офіційно перетворити росгвардію золотова на внутрішньокремлівську армію 2.0 з важкою технікою", — написав радник голови ОП.
Нагадаємо, кремль активно використовує росгвардію для придушення інакодумства в рф та посилення репресивного апарату — її співробітники неодноразово брали участь у розгоні мітингів, а також терорі на тимчасово окупованих територіях України. Глава росгвардії золотов вважається одним із найбільш лояльних до путіна людей — вони працюють разом із 1990-х років. золотов багато років працював охоронцем путіна, а також начальником його особистої охорони.
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