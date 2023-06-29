ООН включило росію до "Списку ганьби" через порушення прав дітей під час війни

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй у своєму останньому звіті про дітей у збройних конфліктах за 2023 рік відзначив, що росія та її ставленці несуть відповідальність за серйозні порушення прав дітей, а також за атаки на лікарні та школи.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Генеральний секретар ООН 22 червня включив росію до щорічного "Списку ганьби" як сторону збройного конфлікту, відповідальну за серйозні порушення прав дітей.

У Звіті ООН також йдеться про переміщення українських дітей до росії та на окуповані території із закликом до рф сприяти возз’єднанню сім’ї, водночас гарантуючи, що їхнє громадянство не буде змінено.

Такий заклик перегукується з проблемою примусової депортації українських дітей до рф – міжнародного злочину, за фактом якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна в березні цього року.

В свою чергу Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй уважно стежити за діями росії та заходами, які вона зобов'язалася прийняти для захисту українських дітей. За оцінками, з початку російської агресії проти України, 493 дитини були вбиті, 1033 поранено, майже 20 000 дітей примусово депортовано. Ці цифри відображають лише випадки, що були офіційно задокументовані в рамках кримінальних проваджень і не враховують дані з тимчасово окупованих територій.

Зараз, Україна активно співпрацює з інституціями ООН та міжнародними партнерами в розслідуванні серйозних порушень, вчинених росією та її ставленцями проти українських дітей. Офіс Генерального прокурора регулярно надає інформацію про ці порушення, а українські прокурори підтримують контакт з експертами Міжнародного кримінального суду та московського механізму ОБСЄ.