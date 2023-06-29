Железняк: Рада прийняла законопроект №9342 щодо відпусток і доплат для військовослужбовців

У середу, 28 червня, Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому законопроект №9342 щодо відпусток і доплат для військовослужбовців.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, документ в цілому підтримали 311 народних обранців.
Які доплати передбачено?
Згідно законопроєкту військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів України.
Також доплати строковикам лишили у розмірі 6000 грн/міс, а курсантам – 2350 грн/міс.
Відпустки для військових
На час воєнного стану встановлюються наступні відпустки для військових: до 30 днів щорічна та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.
Безперервна відпустка на лікування може становити не більше 4 місяців.
Участь у бойових діях
Згідно документу, не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.
Мінімальний термін проходження базової військової підготовки становить не менше одного місяця.
Що змінилося порівняно з першим читанням:
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