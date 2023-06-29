Столтенберг: Якщо путін виграє війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі

Усі члени НАТО підтримують політику відкритих дверей, зокрема членство України в майбутньому, оскільки зараз найважливіше питання – забезпечити її перемогу у війні з російським агресором.

Про це заявив на брифінгу генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг.

«Якщо ж путін виграє цю війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі. Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України. Це є умовою для будь-якого змістовного обговорення подальшого членства», – пояснив він.

Столтенберг також повідомив, що на саміті у Вільнюсі члени блоку узгодять багаторічний пакет допомоги і посилять політичні зв’язки з Україною, наблизивши країну “до її законного місця в НАТО”.