Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Столтенберг: Якщо путін виграє війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі

83

Усі члени НАТО підтримують політику відкритих дверей, зокрема членство України в майбутньому, оскільки зараз найважливіше питання – забезпечити її перемогу у війні з російським агресором.

Про це заявив на брифінгу генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг.

«Якщо ж путін виграє цю війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі. Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України. Це є умовою для будь-якого змістовного обговорення подальшого членства», – пояснив він.

Столтенберг також повідомив, що на саміті у Вільнюсі члени блоку узгодять багаторічний пакет допомоги і посилять політичні зв’язки з Україною, наблизивши країну “до її законного місця в НАТО”.

Столтенберг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 июня 2023
Среда, 28 июня 2023
Вторник, 27 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023