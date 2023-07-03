Кабмін створив центр зі збереження культурної спадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Кабінет міністрів створив міжвідомчий координаційний центр зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції (Херсонська область).

Як повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, відповідне розпорядження, розроблене цим відомством, уряд прийняв на засіданні 30 червня.

Згідно з документом, координаційний центр у двотижневий строк має розробити та подати МКІП план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на вказаних територіях. Після цього МКІП внесе його на затвердження Кабміну.

Також уряд доручив Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській обласним військовим адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією та Силами територіальної оборони Збройних сил України невідкладно забезпечити обмеження доступу населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Зазначається, що це необхідно аби не допустити випадки мародерства, завдання шкоди об’єктам культурної спадщини та культурним цінностям. Крім того, центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях.

Головою координаційного центру визначено міністра культури, яким наразі є Олександр Ткаченко. До його складу також увійшли представники Мінкульту, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства освіти та науки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Нацполіції, Сил територіальної оборони ЗСУ, чотирьох вказаних ОВА та Інституту археології НАН.