Кальян чи електронна сигарета - що курити безпечніше?

Часто виникає питання пов'язане з вибором безпечнішого куріння таких пристроїв як кальян або електронна сигарета. Обидва використовуються для розслаблення, соціального або культурного проведення часу, але є деякі аспекти і моменти, про які слід знати. Для більш чіткого розуміння цього питання було створено цю статтю, прочитавши яку ви зрозумієте переваги і недоліки кожного з варіантів, а купити кальян і ознайомиться з таким пристроєм на практиці можливо просто перейшовши за посиланням https://embargo.ua/ua/category/kaljani/ де ви знайдете для себе з представленого великого асортименту свій унікальний експонат.

У чому різниця між кальяном і електронною сигаретою?

Перш ніж обговорювати, що краще - давайте ознайомимося з коротким описом кожного варіанта.

Кальян

Кальяни використовуються для куріння тютюнових сумішей, на відміну від електронної сигарети - для цього пристрою потрібна вода, спеціальний тютюн і вугілля.

Куріння кальяну

Тютюн для кальяну нагрівається за допомогою деревного або кокосового вугілля, а дим, який утворюється під час згоряння, вдихається через шланг.

По суті, кальян схожий на викурювання сигарети, однак під час паління кальяну ви вдихаєте більше тютюнового диму, відповідно більше нікотину, як порівняти з електронною сигаретою, все це можна випробувати в інтернет-магазині тютюнових виробів Embargo.

Небезпеки, пов'язані із курінням кальяну



Було проведено низку досліджень, які доводять небезпеку куріння кальяну. Наведемо деякі факти: Кальянний дим містить велику кількість шкідливих речовин, таких як смоли, чадний газ, важкі метали та канцерогени. Кальян також пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями і викликає звикання до нікотину.

Електронна сигарета

Між електронками і кальянами є схожість, але спокуса випробувати електронну сигарету виникає через велику кількість різноманітних смакових рішень. У цих пристроях не відбувається спалювання тютюну і не потрібне вугілля, вони виробляють пар, який утворюється під час нагрівання рідини всередині контейнера. Тому вважається, що електронні сигарети безпечніші за кальяни і звичайні сигарети.

Куріння електронної сигарети

Однак використання електронних пристроїв так само не є безпечним, особливо в довгостроковій перспективі: пар, що отримується під час куріння, містить такі речовини, як нікотин. Кількість нікотину у vape-продуктах варіюється від 0 до 100 мг/мл, а іноді ця інформація не вказується. Чим вища концентрація нікотину, тим більший ризик для здоров'я.

Небезпеки, пов'язані з курінням електронної сигарети

Дослідження показують, що куріння у такий спосіб може пошкодити легеневу тканину, також спричиняють аномальний розвиток мозку в юних користувачів, отруєння після поглинання вологи, подразнення горла і проблеми з диханням.