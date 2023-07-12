Столтенберг назвав умови, за яких Україна отримає запрошення до НАТО

Україна отримає запрошення до НАТО, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови".

Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою, без плану дій щодо членства (ПДЧ). Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

"Ми підтвердили, що Україна буде членом НАТО, і погодилися прибрати вимогу про План дій щодо членства. Це змінить український шлях до членства – з процесу, який складається з двох кроків, на процес одного кроку", – заявив генсек.

Також Столтенберг заявив про багаторічну програму допомоги Україні.

"Яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. Далі – Рада НАТО-Україна, де ми будемо зустрічатися, як рівні", – сказав.

Те, що сьогодні узгодили союзники – це позитивний спільний меседж щодо підтримки України і її шляху до членства в НАТО, заявив Столтенберг.

"Це передбачає практичну допомогу для забезпечення повної взаємодії між НАТО та Україною", – сказав генсек.