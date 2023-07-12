Країни НАТО застерегли росію від застосування ядерної зброї

Лідери НАТО на саміті засудили ядерну риторику росії і застерегли, що будь-яке застосування росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.
Про це йдеться у комюніке саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Лідери відзначили, що росія модернізує свої ядерні сили, зокрема великі запаси озброєнь далекої дії, і розширює свої новітні і проривні системи доставки подвійного призначення.
"Неприйнятно, що росія використовує такі системи подвійного призначення для нападу на цивільне населення і критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні", – йдеться у комюніке.
Лідери засудили оголошений росією намір розмістити ядерну зброю і системи, здатні нести ядерну зброю, на території білорусі. За їхніми словами, це ще раз демонструє, як неодноразові дії росії підривають стратегічну стабільність і загальну безпеку в євроатлантичному регіоні.
"Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику росії. Дії росії демонструють позицію стратегічного залякування і підкреслюють постійну необхідність для НАТО стежити за усіма цими подіями і адаптувати свою позицію в разі потреби", – наголосили лідери.
Зазначається, що члени Альянсу продовжуватимуть тісно співпрацювати задля протидії загрозам і викликам з боку росії.
Лідери наголосили, що будь-яке застосування росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки.
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