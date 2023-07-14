МінАПК: Українські аграрії безоплатно отримають мінеральні добрива

Уряд США через програму USAID АГРО безоплатно надасть мінеральні добрива українським агровиробникам на осінню посівну кампанію. Усього роздадуть 12 тонн добрив.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства (МінАПК).

Зазначається, що реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Заявки приймаються виключно через ДАР, у розділі “Доступні програми” - “Добрива NPK від USAID АГРО, 2023”.

Реєстрація буде тривати до вичерпання планових обсягів добрив.

Кожен учасник програми зможе отримати 1 тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення. Загалом українським агровиробникам передадуть 12 тис тонн добрив.

Хто зможе отримати добрива

Отримати допомогу можуть агровиробники, які:

мають в обробітку від 5 до 500 га у будь-якій області України (за винятком тимчасово окупованих територій),

вирощують зернові або олійні культури,

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

20 липня 2023 року Програма USAID АГРО проведе відкритий вебінар про умови та отримання допомоги.

"До війни Україна забезпечувала внутрішні потреби в азотних добривах на 75%. Однак у зв’язку з повномасштабним вторгненням виробництво скоротилось через логістичні проблеми, розрив виробничих ланцюгів та зростання вартості сировини. Це обмежило доступ мікро, малих та середніх фермерів до добрив. USAID допоможе агровиробникам забезпечити свої господарства необхідними добривами восени та продовжувати роботу наступного року", - підкреслюють в МінАПК.

Там додають, що надання мінеральних добрив для агровиробників є частиною масштабніших заходів Програми USAID АГРО у межах Ініціативи на підтримку стійкості агросектору (Agriculture Resilience Initiative) – AGRI-Україна.

У 2022 році USAID започаткував Ініціативу у відповідь на загальносвітову продовольчу кризу, яка поглиблюється внаслідок розв’язаної росією війни.

Навесні 2023 року понад 8200 українських агровиробників вже отримали від USAID понад 6300 тонн добрив, а також насіння для посіву понад 48,300 гектарів соняшника та 15,000 гектарів кукурудзи.

"Ці заходи сприяють зміцненню усього агросектору та допомагають зберегти його потенціал як одного з головних рушіїв зростання української економіки", - наголошують в МінАПК.