Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

МінАПК: Українські аграрії безоплатно отримають мінеральні добрива

85

Уряд США через програму USAID АГРО безоплатно надасть мінеральні добрива українським агровиробникам на осінню посівну кампанію. Усього роздадуть 12 тонн добрив.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства (МінАПК).

Зазначається, що реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Заявки приймаються виключно через ДАР, у розділі “Доступні програми” - “Добрива NPK від USAID АГРО, 2023”.

Реєстрація буде тривати до вичерпання планових обсягів добрив.

Кожен учасник програми зможе отримати 1 тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення. Загалом українським агровиробникам передадуть 12 тис тонн добрив.

Хто зможе отримати добрива

Отримати допомогу можуть агровиробники, які:

мають в обробітку від 5 до 500 га у будь-якій області України (за винятком тимчасово окупованих територій),

вирощують зернові або олійні культури,

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

20 липня 2023 року Програма USAID АГРО проведе відкритий вебінар про умови та отримання допомоги.

"До війни Україна забезпечувала внутрішні потреби в азотних добривах на 75%. Однак у зв’язку з повномасштабним вторгненням виробництво скоротилось через логістичні проблеми, розрив виробничих ланцюгів та зростання вартості сировини. Це обмежило доступ мікро, малих та середніх фермерів до добрив. USAID допоможе агровиробникам забезпечити свої господарства необхідними добривами восени та продовжувати роботу наступного року", - підкреслюють в МінАПК.

Там додають, що надання мінеральних добрив для агровиробників є частиною масштабніших заходів Програми USAID АГРО у межах Ініціативи на підтримку стійкості агросектору (Agriculture Resilience Initiative) – AGRI-Україна.

У 2022 році USAID започаткував Ініціативу у відповідь на загальносвітову продовольчу кризу, яка поглиблюється внаслідок розв’язаної росією війни.

Навесні 2023 року понад 8200 українських агровиробників вже отримали від USAID понад 6300 тонн добрив, а також насіння для посіву понад 48,300 гектарів соняшника та 15,000 гектарів кукурудзи.

"Ці заходи сприяють зміцненню усього агросектору та допомагають зберегти його потенціал як одного з головних рушіїв зростання української економіки", - наголошують в МінАПК.

МінАПК
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 июля 2023
Четверг, 13 июля 2023
Среда, 12 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023