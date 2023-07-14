Верховна Рада запровадила окрему процедуру банкрутства на час воєнного стану. Відповідний законопроєкт №7442 у другому читанні та в цілому 13 липня підтримали 229 депутатів, повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Метою законопроєкту є спрощення доступу до процедур банкрутства суб’єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію російської федерації, до судових процедур банкрутств.
Ухвалення законопроєкту також дозволить арбітражним керівникам здійснювати свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) без додаткового звернення до господарського суду, що зменшить строки розгляду справ і витрат, пов’язаних з їх розглядом.
Крім того, передбачено забезпечення вимог кредиторів завдяки арешту майна не лише боржника, а й майна осіб, які несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.
Згідно з документом:
→ на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його скасування збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно, а господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань;
→ пропонується зупиняти нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно з планом санації чи плану реструктуризації боргів;
→ справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду.
При цьому боржник та арбітражний керуючий повинні будуть укласти угоду про виконання керуючим повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) до її закриття з оплатою винагороди, умови якої визначатимуться цією угодою.
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