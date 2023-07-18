Британія запровадила санкції проти російських чиновників, які причетні до вивезення дітей з України

У понеділок, 17 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти російських чиновників, які причетні до незаконного вивезення дітей з території України.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що 14 нових пунктів, доданих у режим санкцій, стосуються росіян, які причетні до примусової депортації українських дітей. Зокрема обмеження торкнуться міністра культури росії ольги любимової та міністра освіти сергія кравцова.

«Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій програмі росії депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані російською владою до рф або на тимчасово контрольовану нею територію», – зазначили в уряді.

Крім того, під нові санкції потрапили російські пропагандисти, відповідальні за поширення інформації, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до української народу. Зокрема, мова йде про антона красовського, колишнього ведучого russia today, який у прямому ефірі закликав топити та спалювати українських дітей.

Нагадаємо, протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з тимчасово окупованого Антрацитівського району Луганської області до «казачого кадетського корпусу» у республіці Калмикія.