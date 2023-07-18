Британія запровадила санкції проти російських чиновників, які причетні до вивезення дітей з України

У понеділок, 17 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти російських чиновників, які причетні до незаконного вивезення дітей з території України.
Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що 14 нових пунктів, доданих у режим санкцій, стосуються росіян, які причетні до примусової депортації українських дітей. Зокрема обмеження торкнуться міністра культури росії ольги любимової та міністра освіти сергія кравцова.
«Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій програмі росії депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані російською владою до рф або на тимчасово контрольовану нею територію», – зазначили в уряді.
Крім того, під нові санкції потрапили російські пропагандисти, відповідальні за поширення інформації, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до української народу. Зокрема, мова йде про антона красовського, колишнього ведучого russia today, який у прямому ефірі закликав топити та спалювати українських дітей.
Нагадаємо, протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з тимчасово окупованого Антрацитівського району Луганської області до «казачого кадетського корпусу» у республіці Калмикія.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023