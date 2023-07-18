МОН: Вступна кампанія у 2023 році буде максимально оптимізована

Вступна кампанія у 2023 році відрізняється від попередніх тим, що буде максимально оптимізована, тому абітурієнтам не матимуть потреби повертатися з-за кордону для того, щоб вступити до українського ВНЗ. Крім цього, спостерігається позитивна динаміка кампанії, розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час брифінгу, передає УНН.

"В цьому році особливість вступної компанії - це її майже абсолютна діджиталізація. Тому, щоб подавати документи у заклади вищої освіти, чи обирати спеціальність не має сенсу з'являтися до закладу освіти. Усе це можна робити дистанційно. Все зроблено, щоб нашим вступникам і абітурієнтам було зручно та комфортно", - сказав Вітренко.

За його словами, диджиталізація стане тим інструментом, який ефективно забезпечить проведення прозорої вступної кампанії. Вітренко додав, що у зв'язку з цим міністерство не відслідковує, скільки вступників повернулося з-за кордону в Україну для того, щоб навчатися у вищих закладах освіти.

"Єдине, що ми констатуємо - це перевищення кількості тих абітурієнтів, які складали Національний мультипредметний над тими, які випустилися з 11 класу цього року. Це свідчить про тенденцію, що наші діти повертаються до національної освітньої системи", - розповів заступник міністра.

Вітренко також відзначив позитивну динаміку вступної кампанії у порівнянні з минулим роком. Зокрема, зауважив він, у 2023-му більша кількість зареєстрованих абітурієнтів, вони заповнюють необхідні заявки швидше.

"Наприклад, електронні кабінети зареєструвала більша кількість вступників, ніж минулого року. Зараз вступна кампанія знаходиться в процесі проведення. 19 липня починається подача заяв на різні спеціальності, а на початку серпня будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на бюджетну форму навчання", - поінформував він.