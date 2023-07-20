Трамп заявив, що вимагатиме від Європи компенсації за зброю, передану Україні

45-й президент США Дональд Трамп, який знову має намір брати участь у президентських виборах, заявив, що вимагатиме від Європи компенсації за запаси зброї, яку Вашингтон відправив Україні для захисту від російської агресії.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
Трамп вчергове звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він нібито тягне країну у Третю світову війну.
«Менш ніж три роки тому я повністю відновив Збройні сили США та вивів Америку на таку сильну глобальну позицію. 29 місяців потому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди військових порожніють, наша країна повністю принижена», – сказав Трамп.
Він обізвав Джо Байдена “корумпованим та скомпрометованим президентом”, а також назвав “шахраєм”, який “тягне Америку у Третю світову війну”.
Серед іншого він звинуватив союзників у Європі за “незначні” обсяги військової допомоги Україні та розкритикував адміністрацію Байдена за те, що він не вимагає від Європи відшкодування.
Станом на липень 2023 року свою кандидатуру для президентських перегонів від Республіканської партії висунули вже 12 осіб. Окрім Трампа це, зокрема, зробили ексвіцепрезидент США Майк Пенс, губернатор штату Флорида Рон Десантіс, колишня постійна представниця США при ООН Нікі Гейлі та радіоведучий Ларрі Елдер.
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