Європа продовжила на півроку дію економічних санкцій проти росії

Рада Євросоюзу продовжила ще на півроку дію економічних санкцій проти росії через її агресію щодо України. Обмеження залишаються чинними ще мінімум до січня 2024 року.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС у четвер, 20 липня.

«Рада сьогодні ухвалила рішення продовжити на шість місяців - до 31 січня 2024 року - обмежувальні заходи проти секторів економіки росії», – сказано в повідомленні.

Як відомо, санкції ЄС були вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Обмеження неодноразово продовжувалися. Крім того, ЄС значно розширив санкції з лютого 2022 року у відповідь на початок повномасштабної війни рф проти України.

«Євросоюз продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у документі.