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4 фактора, влияющие на эффективность проведения ЭКО

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4 фактора, влияющие на эффективность проведения ЭКО

Вероятность того, что женщина забеременеет природным путем при отсутствии патологий и заболеваний составляет, примерно, 20%. Шанс забеременеть после того, как выполняется ЭКО оплодотворение, в разы увеличивается, об этом вы можете узнать больше информации на данной странице.

От каких факторов зависит эффективность искусственного оплодотворения?

ЭКО считается эффективным методом, который используется при лечении бесплодия. Процедура дает возможность большому количеству пар с бесплодием исполнить собственную мечту – стать родителями. ЭКО является востребованной вспомогательной репродуктивной технологией, которая применяется как при мужском, так и при женском бесплодии. Но даже сегодня процедура ЭКО не всегда гарантирует наступление долгожданной беременности после первого раза.

Как показывает статистика, беременность при использовании протокола ЭКО наступает примерно в 50% случаев. Так что может помешать удачному проведению протокола? Дело в том, что помехой становятся самые различные факторы, следовательно, пары готовятся к тому, что потребуется не одна попытка. Кроме этого, ЭКО стоимость в Украине приемлемая, об этом вы узнаете здесь.

Как бы там ни было, добиться желаемого результата при использовании искусственного оплодотворения можно. Хоть дать гарантию того, что процедура будет 100%, наперед нельзя, но увеличить вероятность успеха возможно. Один из главных составляющих успешного проведения процедуры – комплексное обследование.

Эффективность проведения протокола ЭКО зависит от определенных факторов:

  • Качество и число полученных здоровых эмбрионов;
  • гормональный фон;
  • наследственность.

Кроме того, шанс зачатия при помощи вспомогательной репродуктивной технологии может зависеть от возраста партнеров. Возраст считается самым важным фактором, который влияет на эффективность протокола.

Вероятность успешного оплодотворения заметно уменьшается, если партнерам исполнилось 35 лет. Также резко снижается после 40 лет. В женских яичниках, если ее возраст составляет 40 лет и больше, уменьшается число яйцеклеток, которые могут оплодотворяться. Именно из-за этого уменьшается вероятность забеременеть и природным путем, и с использованием процедуры искусственного оплодотворения.

ЭКО – шанс для всех желающих стать родителями!

Цикл искусственного оплодотворения состоит из нескольких этапов. От благополучного протекания каждого этапа может зависеть окончательный результат протокола.

Необходимо знать, что каждый случай считается сугубо индивидуальным. И, как показала практика, забеременеть с первого раза после ЭКО – действительно реально. Здесь важно верить, что процедура будет благополучной, а конечный результат положительный.

Решившись на данную процедуру, необходимо выбрать хороший медицинский центр, где работают врачи высшей категории и есть необходимое оборудование. Именно такой является клиника “LITA”. Здесь работают специалисты, знающие то, как увеличить шанс удачного искусственного оплодотворения, умеющие грамотно подобрать лекарственные препараты, разработать схему ЭКО.

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