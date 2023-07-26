Скільки і якої води потрібно пити в сезон спеки: головні правила підтримки водного балансу

Звичний питний режим влітку змінюється, адже сильна спека вносить свої корективи. Одні люди п’ють набагато більше води, ніж зазвичай, інші, навпаки, взагалі не можуть ані пити, ані їсти. Виникає питання: скільки та якої води потрібно вживати під час спеки?

Фахівці стверджують, що норма 2 л рідини на добу є доволі відносною. У спекотну погоду нормована кількість води може змінюватися. Необхідний для організму об’єм рідини залежить від статі, віку, фізичної активності, температури повітря, харчування, стану здоров'я тощо.

Влітку основну частину води варто вживати у холодніший час доби, запевняють експерти. Адже організм запасає вологу в тканинах. З 8:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00 потрібно пити воду невеликими порціями (по 1–2 ковтки). А от з 12:00 до 16:00 бажано вживати менше рідини.

Яку воду пити влітку

Очищена вода. Питна вода, яку можна купити у пляшках чи замовити у бутлях, — це практичний вибір для спеки. Вона чудово втамовує спрагу. Найкращий вибір — вода кімнатної температури. У спекотну погоду хочеться чогось якомога холоднішого, проте втамовувати спрагу занадто холодною водою не варто: в спеку наші судини розширені, і різкий перепад температур через вживання холодної води може викликати їх спазм. А це може призвести до звичайної застуди або навіть інсульту чи нападу стенокардії.

Мінеральна вода відмінно заповнює втрату важливих солей. Мінеральна вода у пляшках має відмінний смак та оптимальний рівень вміст мінеральних речовин — магнію, кальцію, калію та натрію.

Вода з лимоном. Під час спеки організм втрачає багато вологи, і кров згущується. Тому й виникає ризик утворення тромбів. Розрідити кров та запобігти утворенню тромбів допоможе вода з лимонним соком.

Як правильно пити воду влітку

Дотримуйтесь простих порад, щоб більш-менш комфортно почуватися навіть у спеку:

Пийте воду регулярно протягом усього дня. Не чекайте, поки відчуєте спрагу. Рекомендована кількість води для пиття першочергово залежить від кількості фізичної активності та ваших індивідуальних потреб. Носіть з собою пляшку води. Завжди майте пляшку з водою під рукою, особливо, коли ви плануєте бути на вулиці або займатися фізичною активністю. Це нагадуватиме вам про необхідність пити воду, а коли виникне потреба вода буде під рукою. За посиланням https://mywatershop.ua/catalog/voda-v-plyashkakh/ можна купити питну воду в пляшках на сайті My Water Shop з доставкою. Відмовтеся від алкогольних напоїв. Варто обмежити споживання алкоголю та напоїв з великим вмістом цукру, адже вони лише посилюватимуть відчуття спраги. Пийте воду до та після фізичної активності. Якщо ви займаєтеся спортом, пийте воду до початку тренування, протягом нього та після нього. Втрата рідини через піт може бути значною, тому важливо відновити її рівновагу. Більше фруктів. Не забувайте про овочі та фрукти в раціоні, які містять багато рідини — кавун, диня, огірок, цитрусові.

Питний режим нерозривно пов’язаний з правильним харчуванням. Адже вода незамінна для процесів терморегуляції, розчинення солей та транспортування поживних речовин. У спеку варто відмовитися від смаженої, жирної їжі, випічки. Додайте у раціон більше овочів і фруктів.

Дотримання простих порад забезпечить комфортне самопочуття навіть у спеку!