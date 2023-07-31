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Ефективні PR-комунікацій на iForum: експертні поради від PRNEWS.IO

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Ефективні PR-комунікацій на iForum: експертні поради від PRNEWS.IO

Київ, столиця України, прийме у серпні найбільшу в Україні та Східній Європі офлайн-конференцію на ринку високих технологій. Конференція iForum відбудеться 10 серпня 2023 року в Міжнародному виставковому центрі в Києві, і, з дотриманням заходів безпеки, кількість учасників буде обмежена приблизно до 5 000 осіб. Конференція об'єднає інвесторів, керівників корпорацій, розробників, маркетологів, економістів, зірок ІТ-світу та творців, які шукають шляхи розвитку та ідеї.

Платформа PRNEWS.IO має гарантоване місце на iForum 2023 і представить свій маркетплейс сервісного контенту. Стартап, заснований в Україні та з офісом в Естонії, сьогодні є лідером у цій галузі. У 2022 році PRNEWS.IO виплатили медіа 1,815 мільйона доларів за контент, пов'язаний з брендами.

"Ми дуже раді взяти участь у iForum та представити нашу платформу поряд з одними з найгучніших імен в індустрії. Ця конференція надає нам чудову можливість поспілкуватися з інвесторами та компаніями з усього світу, і ми пишаємося тим, що представляємо інноваційну стартап-екосистему України, яка стрімко розвивається. Демонструючи наші передові технології, ми сподіваємося підкреслити цінний внесок, який українські стартапи роблять у глобальний маркетинговий та PR-ландшафт", — говорить Олександр Сторожук, член бізнес-ради Forbes і засновник платформи PRNEWS.IO.

 

Медійний вплив без кордонів

Європейські компанії демонструють зростаючий інтерес до швидкозмінної сфери цифрових PR-комунікацій, визнаючи важливість ефективної та стратегічної комунікації для охоплення ширшої аудиторії та висвітлення у ЗМІ. PRNEWS.IO став лідером у цій галузі, надаючи глобальну платформу контент-маркетингу, яка полегшує компаніям можливість ділитися своїми новинами та історіями з журналістами, блогерами та ЗМІ по всьому світу.

Олена Йосифова, генеральний директор естонської компанії Ender Turing, що спеціалізується на аналітиці мовлення за допомогою штучного інтелекту для колл-центрів, ділиться своїм позитивним досвідом використання платформи PRNEWS.IO: "PRNEWS.IO відіграв вирішальну роль у підвищенні впізнаваності нашого бренду на новому ринку. З їхньою допомогою ми успішно вийшли на цільові ЗМІ та отримали якісний контент місцевою мовою. Ці завдання можуть бути складними, але наявність професійної платформи, яка виступає в ролі модератора та надійного медіа-асистента в будь-якій країні, була безцінною для нашого успіху".

 

Наступний рівень спонсорованого контенту

На стенді PRNEWS.IO в рамках iForum буде представлено те, що відрізняє платформу від інших PR-платформ: ринок контенту на вимогу, без процесу найму і без довгострокових зобов'язань. Команда компанії також буде готова надати експертні консультації та відповісти на питання про цифрові PR-комунікації та висвітлення у ЗМІ, поділившись своїми знаннями та інсайтами з відвідувачами.

"PRNEWS.IO бере участь у конференції вже багато років і є партнером iForum, конференції, яка спілкується зі світом, даючи слово українській ІТ-спільноті", - кажуть організатори iForum.

 

Об'єднання людей та ідей

Цьогорічний iForum — про єдність заради життя. Захід збере в реаліях воєнного часу сильні команди найпотужніших компаній країни для: аналізу та узагальнення стану справ у галузях; пошуку рішень у складних умовах; генерації ідей заради перемоги та об'єднання; та багато іншого.

Конференція відбудеться з дотриманням заходів безпеки — безпосередньо під павільйоном № 1 Міжнародного виставкового центру знаходиться укриття, куди організатори пропонують учасникам спуститися у разі оголошення повітряної тривоги. Саме тому кількість учасників обмежена до 5 000, тоді як у попередні роки конференція збирала понад 10 000 учасників на одній локації.

Більше інформації про iForum: https://2023.iforum.ua/

 

Про PRNEWS.IO

PRNEWS.IO сприяє безперешкодному обміну новинами та історіями між компаніями та журналістами, блогерами і ЗМІ по всьому світу. За допомогою платформи контент-маркетингу на вимогу компанії можуть напряму купувати місця для своїх статей у власному форматі на понад 100 000 авторитетних новинних веб-сайтів у 142 країнах світу без процедури найму чи довгострокових зобов'язань.

Компанія є східноєвропейським стартапом, що працює в Естонії та має офіс розробки в Україні. Вона працює за моделлю "послуга як продукт" (SaaP), використовуючи великі дані для забезпечення передбачуваної комунікації бренду через медіа-історії. Компанія також є постачальником послуг естонської урядової програми цифрової ідентичності та статусу під назвою e-Residency.

PRNEWS.IO був відзначений як переможець у категорії "Маркетинг та PR" на церемонії нагородження Go Global Awards, організованій Міжнародною торговою радою.

 

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