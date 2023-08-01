IT Ukraine: У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився

Експорт IT-послуг з України зменшився у першому півріччі 2023 року на 9,3%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine.
Обсяг експорту склав $3,38 млрд. Згідно з даними Національного банку України, у червні 2023 року показник експорту ІТ-послуг становив $573 млн.
Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT Ukraine, визнав, що з огляду на складну ситуацію на ринку ІТ, збільшення обсягів експорту за півріччя було б малоймовірним. Навіть позитивний сценарій – збереження обсягів експорту та припинення спаду – не здійснився, що свідчить про тривалий тренд на зниження обсягів експорту української ІТ-індустрії.
У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг скоротився на 16%, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року, – до $1,68 млрд.
Нещодавні дані свідчать про те, що українська ІТ-індустрія зберегла свою експертизу та талановитих кадрів у країні. Однак для збереження конкурентних переваг на глобальному ринку цього недостатньо. Багато компаній змушені розширюватися за кордоном, відкриваючи там офіси, щоб залучити нових клієнтів та зберегти наявних.
Попри це, українські IT-компанії продовжують активно інвестувати у нові розробки в області defense-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти можуть не приносити приросту до експортних показників бюджету, вони мають значний імпакт на майбутнє, створюючи нові унікальні продукти та сприяючи збереженню безпеки країни сьогодні.
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