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IT Ukraine: У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився

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Експорт IT-послуг з України зменшився у першому півріччі 2023 року на 9,3%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine.

Обсяг експорту склав $3,38 млрд. Згідно з даними Національного банку України, у червні 2023 року показник експорту ІТ-послуг становив $573 млн.

Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT Ukraine, визнав, що з огляду на складну ситуацію на ринку ІТ, збільшення обсягів експорту за півріччя було б малоймовірним. Навіть позитивний сценарій – збереження обсягів експорту та припинення спаду – не здійснився, що свідчить про тривалий тренд на зниження обсягів експорту української ІТ-індустрії.

У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг скоротився на 16%, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року, – до $1,68 млрд.

Нещодавні дані свідчать про те, що українська ІТ-індустрія зберегла свою експертизу та талановитих кадрів у країні. Однак для збереження конкурентних переваг на глобальному ринку цього недостатньо. Багато компаній змушені розширюватися за кордоном, відкриваючи там офіси, щоб залучити нових клієнтів та зберегти наявних.

Попри це, українські IT-компанії продовжують активно інвестувати у нові розробки в області defense-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти можуть не приносити приросту до експортних показників бюджету, вони мають значний імпакт на майбутнє, створюючи нові унікальні продукти та сприяючи збереженню безпеки країни сьогодні.

ІТ-послуги
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