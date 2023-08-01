Журналісти розповіли, як підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів потрапляють до рф

Розслідування російського недержавного проєкту "Верстка" стверджує, що до рф і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у великому матеріалі, опублікованому 31 липня.

Розслідування грунтується на закритих даних російської митниці та спілкуванні з обізнаними співрозмовниками – логістами, експедиторами, підприємцями, які знають про схеми постачання підсанкційних товарів.

Журналісти з’ясували, що лише за перше півріччя 2023 року до росії ввезли підсанкційні мікросхеми, вироблені на Заході, загальною вартістю понад 502 млн доларів. Ці компоненти використовують для виробництва ракет та іншої зброї.

Також завезли численне обладнання, що використовується російським військово-промисловим комплексом, обладнання для цивільної авіації щонайменше на 171 млн доларів, iPhone на $389 млн доларів.

За їхніми висновками, зараз у росію можливо ввезти "що завгодно з будь-якої точки світу – від чіпів подвійного призначення до турбореактивного двигуна для Airbus", а в схемах обходу санкцій через треті країни беруть участь західні компанії.

Серед іншого, стверджують у розслідуванні, в росію досі потрапляють такі компоненти як процесор Intel, чіпи Xilinx і Texas Instruments, трансивер Analog Devices Inc, які використовують у стратегічній крилатій ракеті Х‑101.

"За останні пів року російська влада розмитнила компоненти американських Analog Devices Inc. на понад $98 млн, Xilinx — понад $75 млн, Microchip Technology — понад $42 млн, Texas Instruments — не менше $38 млн, а також Infineon, найбільшого у Німеччині виробника напівпровідників, — понад $28 млн", – зазначають у розслідуванні, згадуючи у списку також продукцію Marvell, Cypress Semiconductor, Atmel.

Продукцію Intel і AMD, зокрема мікропроцесори, ввезли на понад $169 млн і $35 млн відповідно.

Як зазначають, майже уся західна електроніка потрапляє у росію через Китай і Гонконг. Головними трьома відправниками компонентів Intel називають Time art international limited (на $40 млн), Union Tech Inc. Limited (на понад $17 млн), Dexp International Limited (на майже $15 млн). Серед експортерів-посередників згадують і турецьку компанію Margi̇ana Inşaat Diş Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇.

Чіпи подвійного призначення завозять сотні компаній, з 25 найбільших імпортерів 11 є прямими постачальниками російського ВПК. У розслідуванні наводять десятки конкретних прикладів.

Компанія "Уніматик" нібито завезла до рф станки італійської O. M. V. та німецької Arinstein на щонайменш $5 млн. Одним з основних державних замовників "Уніматика" є російський Завод №9, що є провідним виробником танкових гармат. Німецькі станки відправляла компанія з Гонконгу.

У найпростішому вигляді імпорт підсанкційних товарів організовують через реєстрацію у третій країні компанії, яка виступатиме експортером, а вона викуповує там потрібний товар або замовляє його напряму у виробника та реекспортує до рф. Для реєстрації цих посередників вважають за краще обирати неросійських громадян, тому що поставники звертають увагу на це. Найчастіше для реєстрації обирають Китай або Туреччину.

Частина вантажів йде через ОАЕ, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Вірменію. Грузію співрозмовники згадують як країну, де з реекспортом підсанкційних товарів можуть виникнути проблеми, на інфографіці видання її не вказали.

Китай називають ключовим хабом для реекспорту до росії підсанкційних товарів.