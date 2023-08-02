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Авраменко прокоментувала тезу про Україну у ролі “сировинного придатку” Євросоюзу

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Україна є країною-експортером сировини від якої світ залежить лише частково, але, враховуючи війну, він потроху починає вчитися жити без неї.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу Олександра Авраменко.

Коментуючи розповсюджену тезу про те, що в майбутньому Україна може опинитися у ролі “сировинного придатку” Євросоюзу, вона зазначила, що наразі Україна “й так вже сировинна держава”.

“Ми експортуємо сировину. Ми експортуємо її на весь світ й в ЄС в тому числі”, — пояснила вона.

Однак, на думку експерта, “придаток” — “навряд чи правильне слово в цій ситуації, але чи ми сировинний постачальник — так”. Й у питанні постачання сировини світ дійсно частково залежить від України.

“Але, враховуючи війну (військове вторгнення рф до України — ред.), світ потроху починає вчитися жити без України, на жаль”, — підкреслила Олександра Авраменко.

Тому наразі, на думку експерта, для України є актуальним розвиток переробної галузі, що дозволить створити нові економічні ланцюги та виробляти саме кінцеву продукцію, а не експортувати сировину.

“Йти в довгу. Це не може бути проста переробка зерна в борошно — це не врятує”, — вважає Олександра Авраменко.

Нагадаємо, члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

Авраменко
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