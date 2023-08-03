Авраменко: Ринки ЄС для України наразі максимально відкриті з точки зору тарифної політики

Україні потрібен не стільки вихід на ринки країн Євросоюзу, а вихід на нові ринки інших країн світу.
Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу Олександра Авраменко.
Говорячи про розширення ринків збуту вітчизняної продукції на світових ринках, вона зазначила, що ринки ЄС для України наразі максимально відкриті з точки зору тарифної політики.
“Проблема не в тарифній політиці, а саме у вигляді сертифікації й оформленні дозволів на експорт. Тож, якщо порівнювати, у нас серед експорту м’яса сертифіковане м’ясо птиці, але у нас немає сертифікації свинини, яловичини, баранини, ягнятини. На жаль, під час війни сертифікація зі сторони ЄС проводитися не може”, — пояснила експерт.
За її словами, в той же час вся саме готова продукція не потребує сертифікації, але ринок ЄС й так насичений, оскільки ЄС — це “об’єднання — нетто-експортер”. Тому продукція, яка може заходити на ринки Євросоюзу, може бути або нішева або та, якої не вистачає на ринках у поточний період. В якості прикладу Олександра Авраменко навела нестачу в урожаї внаслідок спекотного літа.
“Тому нам потрібна, скоріше, політика не так виходу на ЄС, як виходу на треті ринки. Бо ЄС — це 27 країн, а в світі їх майже 200”, — резюмувала голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу.
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