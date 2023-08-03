Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Авраменко: Ринки ЄС для України наразі максимально відкриті з точки зору тарифної політики

64

Україні потрібен не стільки вихід на ринки країн Євросоюзу, а вихід на нові ринки інших країн світу.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу Олександра Авраменко.

Говорячи про розширення ринків збуту вітчизняної продукції на світових ринках, вона зазначила, що ринки ЄС для України наразі максимально відкриті з точки зору тарифної політики.

“Проблема не в тарифній політиці, а саме у вигляді сертифікації й оформленні дозволів на експорт. Тож, якщо порівнювати, у нас серед експорту м’яса сертифіковане м’ясо птиці, але у нас немає сертифікації свинини, яловичини, баранини, ягнятини. На жаль, під час війни сертифікація зі сторони ЄС проводитися не може”, — пояснила експерт.

За її словами, в той же час вся саме готова продукція не потребує сертифікації, але ринок ЄС й так насичений, оскільки ЄС — це “об’єднання — нетто-експортер”. Тому продукція, яка може заходити на ринки Євросоюзу, може бути або нішева або та, якої не вистачає на ринках у поточний період. В якості прикладу Олександра Авраменко навела нестачу в урожаї внаслідок спекотного літа.

“Тому нам потрібна, скоріше, політика не так виходу на ЄС, як виходу на треті ринки. Бо ЄС — це 27 країн, а в світі їх майже 200”, — резюмувала голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу.

Євросоюз, Авраменко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 августа 2023
Среда, 2 августа 2023
Вторник, 1 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023