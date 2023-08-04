В Криму окупанти використовують бази відпочинку для реабілітації та лікування військових

російська окупаційна влада Криму використовує бази відпочинку на півострові для реабілітації та лікування військових армії рф. Про це заявив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков в ефірі телеканалу Freeдом.
За словами Чистікова, переформатування баз відпочинку на військові шпиталі пов'язано з тим, що підконтрольне Кремлю керівництво півострова не може утримувати та отримувати прибуток від рекреаційної сфери.
«Більшість закладів, які використовувалися для відпочинку, зараз масово переводять для реабілітації та лікування російських військових. Так, з'являються щотижня інформація, що якусь із установ чи баз відпочинок передано міністерству оборони, або було підписано тривалий контракт на надання послуг саме для російських військових», – зазначив заступник постійного представника президента України в АР Крим.
Чистіков стверджує, що громадяни росії все-таки приїжджають відпочивати на півострів, проте це незахищені верстви населення, які можуть навіть не знати «про події, що відбуваються на території України».
«Їм видаються безкоштовні путівки. Все ж таки громадяни росії їдуть відпочивати. Контингент, який їде, – люди з Крайньої Півночі, де інформаційне поле знаходиться під контролем рф, і вони можуть навіть не знати про події, що відбуваються на території України, на новоокупованих територіях», – сказав чиновник.
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