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Данілов: Ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою

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Ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

"Що стосується питання нашого кордону з білоруссю та рф, то майже на кожному засіданні Ставки верховного головнокомандувача це питання є на порядку денному. Генерал Дейнеко, який безпосередньо відповідає за кордон, має доповіді з цього питання. Ситуація знаходиться на контролі", – сказав Данілов.

російська федерація готує провокації на кордонах білорусі з Польщею і Литвою, сказав секретар РНБО.

"Раніше було велике тренування – коли на територію білорусі свого часу завезли велику кількість громадян інших країн, які пробивалися через кордон. Тоді намацувалися слабкі місця на кордонах Польщі та Литви. Я більш ніж впевнений, що наші польські й литовські друзі дадуть відсіч цим провокаціям, які на сьогодні готує саме рф", – заявив Данілов.

Данілов
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