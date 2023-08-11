Федоров: Мінцифри мало чітке розуміння, скільки для ЗСУ потрібно дронів кожного виду

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що за останні три-чотири місяці цього року уряд уклав 40-42 контракти на придбання дронів для українських підрозділів.
Про це очільник Мінцифри повідомив на конференції iForum 2023.
За його словами, коли Мінцифри мало чітке розуміння того, скільки для ЗСУ потрібно дронів кожного виду, було зрозуміло, скільки це може коштувати. І це з урахуванням того, що ринок дуже стрімко розвивається.
Наприклад, якщо говорити про FPV-дрони, то там конкуренція зростає, тому вони дешевшають.
Цьогоріч виділено достатньо коштів для того, щоб забезпечити потреби ЗСУ. За останні чотири місяці уряд уклав 40-42 контракти.
«На БпЛА тільки за останні три чотири місяці десь в 50 разів більше, ніж за цей час минулого року. Я впевнений, що у наступному році парламент також підтримає бюджет на реалізацію всіх цих проєктів», – заявив Михайло Федоров.
Міністр зауважив, що вже зараз думає, де брати ресурси, як переконувати своїх колег, що потрібно інвестувати в РЕБ (радіоелектронну боротьбу), інвестувати в безпілотні платформи.
Крім того, розмінування – ще одна головна тема, якою потрібно займатися. РЕБ також треба зробити популярною, Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ, адже росіяни тут швидко просуваються.
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