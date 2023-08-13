Китай успішно вивів на орбіту супутник дистанційного зондування

Китай у неділю успішно вивів на орбіту новий супутник із космодрому Січан у провінції Сичуань.

Про це повідомляє Сіньхуа, передає Укрінформ.

Запуск супутника "Луді таньце 4-01" (L-SAR4 01) був здійснений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3B" (Long March-3B). Апарат успішно вийшов на задану орбіту.

Зазначається, що новий супутник використовуватиметься в основному для надання інформаційних послуг дистанційного зондування.

Це 483-та політна місія для ракет-носіїв серії "Чанчжен", уточнює Сіньхуа.