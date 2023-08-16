Данілов: Глибокий процес розпаду росії вже розпочався

Український контрнаступ просувається, і свідченням цього є щоденне знищення російських окупантів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilsussidiario.
За його словами, думка про те, що український контрнаступ застопорився, - це поверховий погляд.
"Важко назвати стабільністю щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їх тилів, ліквідація вузлів зв'язку, арсеналів та командних пунктів", - додав секретар РНБО.
Також він зазначив, що глибокий процес розпаду росії вже розпочався, а російський диктатор володимир путін своїм повномасштабним вторгненням в Україну лише прискорив його.
За словами Данілова, за підсумками війни Україна зможе відновити свою територіальну цілісність.
"Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне та беззастережне повернення всіх окупованих територій, включаючи Донецьк та Луганськ, під контроль української влади", - уточнив секретар РНБО.
Нагадаємо, останні кілька тижнів офіційні особи країн Заходу стверджують, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж вони очікували.
У той же час, наші захисники щодня демонструють успішні дії на фронті, знищуючи ворожих солдатів і продовжуючи просування.
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