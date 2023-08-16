Данілов: Передача Криму в оренду росії неможлива

Передача Кримського півострова в оренду росії неможлива. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю La Repubblica.

"Вони [росіяни, – ред.] вже були нашими орендарями: дуже скоро вони претендують на те, що орендують", – сказав він.

Крім того, секретар РНБО заперечив можливість надання Донбасу автономного статусу з гарантіями від ООН:

"Не буде автономного Донбасу і порожніх гарантій. Автономії Криму нам вистачило. Україні набридлі ці "гарантії". Пам’ятаєте Будапештський меморандум? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення всіх окупованих територій, включно з Донецьком і Луганськом, під контроль української влади, розгром росії, а також потужні армія і флот".

Також чиновник висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні.

Журналіст La Repubblica зауважив, що українська сторона хоче звільнення Донбасу і відвоювання Криму, однак фронт практично стабільний. Своєю чергою Данілов відповів:

"Це поверховий погляд, який не бачить того, що відбувається на полі бою. Щоденне знищення однієї чи кількох російських рот та їхніх тилів складно назвати стабільними; ліквідація пунктів зв’язку, складів зброї та командних пунктів окупантів. російська армія була б здивована, якби ви охарактеризували ситуацію на фронті як стабільну".