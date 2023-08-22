Китай заперечує постачання росії компонентів і комплектуючих для виробництва зброї

Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання росії компонентів і комплектуючих для виробництва зброї.

Про це заявив речник відомства Ван Веньбін, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення. Речник розповів, що країна в цьому питанні є послідовна й прозора, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення «злими намірами окремих ЗМІ» та виступає проти безпідставних закидів.

«Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості», – заявив Ван.

Нагадаємо, раніше британська газета The Telegraph писала, що Китай допомагає озброювати росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Також у розслідуванні Politico йшлося, що Китай, попри заклики до миру, постачає росії достатню кількість нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання. Це захисне спорядження, у кількості достатній для екіпірування мобілізованих, а також дрони, тепловізійні оптичні приціли тощо.