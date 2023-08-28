Рада пропонує встановити штрафи за так званий дрифт

У Верховні Раді запропонували встановити адміністративну відповідальність за так званий дрифт. Зокрема, йдеться про штраф у розмірі 8 500 грн.

Текст законопроекту під № 9642 був офіційно оприлюднили на офіційному сайті Верховної Ради.

"У разі повторного вчинення дрифту протягом року передбачається збільшення штрафу до 17 тис. грн та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до року", – йдеться у повідомленні.

Зміни передбачають:

– умисне здійснення водієм керованого заносу (так званого дрифту) всупереч ПДР тягне за собою накладення штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, особа позбавляється права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до року.

Під умисним керованим заносом йдеться про навмисне виконання маневрів водія, що призводять до заносу осі транспортного засобу під час швидкісного повороту.