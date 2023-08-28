Politico: Після процедури арешту Трамп зібрав рекордну суму пожертв у передвиборчий фонд

Дональд Трамп зібрав рекордну суму пожертв у передвиборчий фонд після того, як 24 серпня пройшов через формальну процедуру арешту, пише Politico.
Трампа притягнули до відповідальності за звинуваченням, пов'язаним зі спробою переглянути результати виборів у Джорджії у 2020 році.
У в'язниці округу Фултон його сфотографували, взяли відбитки пальців, але одразу відпустили, бо раніше йому призначили заставу в розмірі $200 000.
Politico пише, що наступного дня він зібрав рекордну добову суму пожертв на передвиборчу кампанію – $4,18 млн. А загалом після арешту йому вдалося залучити $7,1 млн пише видання з посиланням на штаб Трампа.
Гроші на кампанію Трампа приніс мерч, який продають через інтернет-магазин. Після того, як Трампа формально взяли під варту, там з'явились футболки, плакати, наклейки на бампери та інші товари із зображенням насупленого Трампа з тюремного фото. Вони продаються під слоганом "Ніколи не здавайтесь!" і коштують від $12 до $34.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023