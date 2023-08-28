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Politico: Після процедури арешту Трамп зібрав рекордну суму пожертв у передвиборчий фонд

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Дональд Трамп зібрав рекордну суму пожертв у передвиборчий фонд після того, як 24 серпня пройшов через формальну процедуру арешту, пише Politico.

Трампа притягнули до відповідальності за звинуваченням, пов'язаним зі спробою переглянути результати виборів у Джорджії у 2020 році.

У в'язниці округу Фултон його сфотографували, взяли відбитки пальців, але одразу відпустили, бо раніше йому призначили заставу в розмірі $200 000.

Politico пише, що наступного дня він зібрав рекордну добову суму пожертв на передвиборчу кампанію – $4,18 млн. А загалом після арешту йому вдалося залучити $7,1 млн пише видання з посиланням на штаб Трампа.

Гроші на кампанію Трампа приніс мерч, який продають через інтернет-магазин. Після того, як Трампа формально взяли під варту, там з'явились футболки, плакати, наклейки на бампери та інші товари із зображенням насупленого Трампа з тюремного фото. Вони продаються під слоганом "Ніколи не здавайтесь!" і коштують від $12 до $34.

Трамп
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