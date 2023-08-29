Кабмін спростив ввезення в Україну незареєстрованих сортів рослин

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 917, яка спрощує ввезення в Україну незареєстрованих сортів рослин. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Постановою виконуються євроінтеграційні зобов'язання України щодо надання можливості підприємцям використати невелику кількість насіння та садивного матеріалу незареєстрованих сортів для наукових цілей чи селекційної роботи, зазначають у міністерстві.

Згідно з документом, встановлюється відповідна процедура видачі або відмови, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння та садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням.

Також затверджується форма заяви про видання підтвердження та ввезення в Україну зразків сортів рослин, які не внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення, селекційних, дослідницьких робіт та їх експонування.

Контроль за використанням зразків насіння та садивного матеріалу здійснюється Держпродспоживслужбою.

Попередню постанову № 691 від 2016 року, якою регулювався порядок видавання Держспоживслужбою підтверджень на ввезення та вивезення з України зразків насіння та садивного матеріалу Кабмін визнав такою, що втратив чинність.