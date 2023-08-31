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Орищак: Порівняно з минулим роком, зібрати дитину в школу стало дорожче

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За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максима Орищака, в 2023 році зібрати дитину в школу стало дорожче на 15-25%, якщо порівнювати з 2022-м.

"Точно оцінити динаміку цін на шкільні товари вкрай складно. Підсумкові результати дуже сильно залежать від вибору брендів, цінових сегментів і вимог конкретної школи. Варіюючи товари в базовому шкільному наборі, де основні статті витрат — це шкільна форма, рюкзак, канцелярія, але висновки про цінову динаміку можуть досить сильно відрізнятися", - каже аналітик.

Наприклад, в серпні минулого року середня ціна рюкзаку до школи була близько 700 гривень, а в 2023 році близько 1000 гривень. Якщо купити більш бюджетний аналог за 850-900 гривень, тоді річний приріст по даній статті витрат буде не 40%, а близько 25-30%.

"Можливо, різниця не така і велика, але з огляду на високу вагу рюкзака до школи в базовому наборі (близько 20-25%), вплив на підсумкові результати виходить досить вагомим. І те ж саме можна сказати про двох інших основних складових", - додав Орищак.

У канцелярському комплекті основних шкільних товарів (ручки, олівці, зошити, пенал та інші) різниця в ціні через дуже широкий асортимент може бути ще більше. Проте через меншу вагу в базовому шкільному наборі (близько 15-18%), вплив канцелярії до школи виявляється найменшим. У середньому за минулий рік динаміка в цьому сегменті була трохи скромнішою, ніж у двох інших.

Так, якщо в 2022 році за базовий канцелярський комплект в середньому потрібно було заплатити 600-650 гривень, то в серпні 2023 року близько 750-800 гривень. Тобто, подорожчання за рік склало 20-25%. Однак і тут є можливість взяти більш бюджетний аналог за 700-750 гривень, тоді річне подорожчання базового канцелярського комплекту для школяра складе 15-20%.

Шкільна форма є найбільшою статею витрат (55-60%). Крім основного костюма для хлопчиків або дівчаток, сюди входить ще й спортивний костюм, а також спортивне взуття. У серпні 2022 року за такий комплект необхідно було заплатити 1900-2000 гривень, а в серпні 2023 року вже на 20% більше, близько 2300-2400 гривень.

Таким чином є статті витрат в базовому шкільному наборі, де батьки можуть знайти найбільшу можливість для економії. Сюди можна віднести рюкзак до школи, канцелярію і спортивну форму. На цих трьох складових можна заощадити від 10% до15%.

При середній ціні базового набору школяра в 4000 гривень економія 400-600 гривень. Плюс батькам завжди варто дотримуватися контрциклічної споживчої моделі поведінки. Зокрема, в підготовчий шкільний сезон липень-вересень 2023 року попит на шкільні товари зріс порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 25-30%. Це означає, що при покупці саме в сезон витрати на підготовку до школи будуть незмінно вищими.

Щоб зекономити, краще купувати шкільні товари з базового набору не в сезон. Як правило це перша половина зими, а також пізня осінь.

"Саме в ці періоди знижки на товари для школи будуть максимальними і базовий набір обійдеться на 15-20% дешевше. Плюс в такій моделі покупок є і для школяра, тому що з'явитися після нового року з новим рюкзаком і набором канцелярії буде несподівано і досить ефектно серед однокласників", - каже експерт.

Орищак
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