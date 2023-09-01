Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Комісар ЄС підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна

34

Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна в п’ятьох країн Євросоюзу до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє EUobserver.

Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня. В рамках цих обмежувальних заходів українська агропродовольча продукція продовжувала рухатися через ці країни транзитом в інші частини світу, а ось імпорт у них був заборонений.

Виступаючи перед групою євродепутатів з парламентського комітету з питань сільського господарства, Войцеховський сказав, що ЄС має розглянути можливість субсидування вартості транзиту українського зерна до морських портів, наприклад, у країнах Балтії. Цю пропозицію, за його словами, підтримують як п'ять країн ЄС, так і Україна.

"Це не пропозиція комісії, але я сподіваюся, що так і буде", – також сказав він, попередивши, що відновлення дозволу на український експорт спровокує "величезну кризу" в п'яти країнах-членах, які сусідять з Україною.

Єврокомісія у відповідь на запит підтвердила, що наразі такої пропозиції немає.

Виконавчий орган ЄС заявив, що наразі працює над збільшенням пропускної спроможності так званих "шляхів солідарності" та усуненням вузьких місць, які виникли в п’яти країнах через різке зростання експорту зерна з України.

Якщо рішення не буде знайдено до 15 вересня, існує ймовірність, що такі країни, як Польща, можуть продовжити заборону в односторонньому порядку – подібно до того, як це сталося в квітні.

Очікується, що наступне засідання Спільної координаційної платформи, яка збирає представників Єврокомісії, України та п’яти країн ЄС, відбудеться наступного вівторка 5 вересня.

зерно, Войцеховський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 сентября 2023
Четверг, 31 августа 2023
Среда, 30 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023