Комісар ЄС підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна

Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна в п’ятьох країн Євросоюзу до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє EUobserver.
Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня. В рамках цих обмежувальних заходів українська агропродовольча продукція продовжувала рухатися через ці країни транзитом в інші частини світу, а ось імпорт у них був заборонений.
Виступаючи перед групою євродепутатів з парламентського комітету з питань сільського господарства, Войцеховський сказав, що ЄС має розглянути можливість субсидування вартості транзиту українського зерна до морських портів, наприклад, у країнах Балтії. Цю пропозицію, за його словами, підтримують як п'ять країн ЄС, так і Україна.
"Це не пропозиція комісії, але я сподіваюся, що так і буде", – також сказав він, попередивши, що відновлення дозволу на український експорт спровокує "величезну кризу" в п'яти країнах-членах, які сусідять з Україною.
Єврокомісія у відповідь на запит підтвердила, що наразі такої пропозиції немає.
Виконавчий орган ЄС заявив, що наразі працює над збільшенням пропускної спроможності так званих "шляхів солідарності" та усуненням вузьких місць, які виникли в п’яти країнах через різке зростання експорту зерна з України.
Якщо рішення не буде знайдено до 15 вересня, існує ймовірність, що такі країни, як Польща, можуть продовжити заборону в односторонньому порядку – подібно до того, як це сталося в квітні.
Очікується, що наступне засідання Спільної координаційної платформи, яка збирає представників Єврокомісії, України та п’яти країн ЄС, відбудеться наступного вівторка 5 вересня.
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