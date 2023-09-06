Алкоголь, который не стыдно дарить

Качественный алкогольный напиток, которые имеет красивую премиальную упаковку, всегда был хорошим подарком. Презент практически универсален: его можно подарить близкому человеку, начальнику и коллеге. Ниже расскажем, что лучше выбрать для мужчины и женщины.

Взвешенный подход

В первую очередь стоит учитывать не только пол одариваемого, но в целом личность, его возраст, предпочтения и вкусы. Обратите внимание, что элитный коньяк, преподнесенный юной девушке, будет столь же неуместным, как и бутылка игристого или молодого вина мужчине.

Согласно традиции женщинам чаще дарят шампанское, вермуты, игристое вино. Мужчинам — более крепкие напитки: виски, водку, коньяк, джин, текилу.

Хороший коньяк

В этом случае лучше обращать внимание на напиток французского происхождения. Выбирайте брендовую продукцию с юридически защищенным названием. Но помните, что качественный алкоголь можно подобрать не только производства Франции, но также Сербии, Испании, Италии, Греции.

При выборе важно обращать внимание на маркировку КС или КВВК, которая свидетельствует, что перед вами коллекционный или марочный алкоголь.

Также учитывайте, что на этикетке указывают либо звездочки, каждая из которых соответствует году выдержки, или буквенную маркировку. VS — 2 и больше лет выдержки, VSOP — от 4 до 6 лет, XO — 6–30 лет. Лучше выбирать продукцию известных домов Hennessy, Courvoisier, Remy Martin, Martell.

Виски

Для качественного подарка рекомендуется покупать односолодовый скотч. Подойдет также купажированный виски. А вот на зерновые экземпляры лучше не делать ставку. Ценятся они чуть меньше и считаются продуктом массового производства.

Предлагаем обратить внимание на виски Томатин. Это шотландский продукт с богатой историей. Вы можете узнать, сколько стоит виски Томатин в интернет-магазине Маудау, его цена варьируется в пределах от 500 до 14 000 грн. Также подойдут Чивас Ригал, Джим Бим, Джеймесон и другие. Для подарка подойдет напиток с выдержкой от 10 лет.

Экзотические напитки

Любителям нестандартного алкоголя можно подарить старый ром, выдержанную текилу, джин, граппу, кальвадос, абсент. С выбранными напитками можно создать набор. Добавьте, например, к бутылке виски стаканы, щипцы и форму для льда. Женщине можно дополнительно преподнести элитные сладости.

Совет: хорошая идея — поместить алкоголь в подарочный короб из натурального дерева, наполненный стружкой. Если затрудняетесь упаковать презент самостоятельно, обратите внимание на подарочные товары в магазине алкогольных штук MAUDAU.

Алкоголь женщине

Универсальные варианты для представительницы прекрасного пола — это:

Игристое вино или шампанское. Например, Просекко, Дом Периньон, Вдова Клико, Моет Шандон.

Вино. Это еще один вариант хорошего алкогольного подарка женщине. Юной девушке можно преподнести молодое, а женщине в возрасте — выдержанное. Лучше отдавать предпочтение белым и розовым сортам. Красное вино — считается более тяжелым.

Конечно, желательно выбирать сухие вина. Поскольку сладкие и полусладкие — считаются очень простыми.