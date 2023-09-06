Данілов розповів про підготовку "нових громадян рф" до насильницького призову у росармію

росіяни будуть використовувати маріонеткові вибори на окупованій частині України для пошуку людей, яких можна мобілізувати.
Так вважає секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.
"Одне з основних завдань, яке вирішує російська влада проведенням так званого "єдиного дня голосування" — це введення тимчасово окупованих територій до правового поля рф з метою розбудови мобілізаційної інфраструктури, примушення до прийняття російського громадянства і підготовка "нових громадян рф" до насильницького призову до росармії", — написав Данілов.
При цьому Данілов вважає, що партизанський рух в окупації, виїзд людей звідти та знищення колаборантів рантів допоможуть уникнути примусової мобілізації. До того ж русифікація в історії України вже була.
"Вона вже була в українській історії, починаючи з петра І та катерини ІІ. Шкода, що дехто про це забув", — висловився секретар РНБО про примусову русифікацію.
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