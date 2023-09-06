росія вимагає від Єревану роз'яснення щодо ратифікації Римського статуту МКС

У рф вимагають від Єревану роз'яснення щодо ратифікації парламентом Вірменії Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
«Ми вже запросили у вірменської сторони роз'яснення щодо цього і визначатимемося з нашими подальшими кроками, виходячи зі змісту відповіді Єревана», — наголосила захарова.
2 вересня уряд Вірменії просить Національні збори (парламент) ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Після ратифікації Договір про МКС мають ухвалити в Вірменії в якості закону, а також документ має підписати Президент, тільки після цього Римський статут набуде чинності.
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