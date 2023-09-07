МОН: Україна переходить до спрощеного ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку

Кабінет міністрів ухвалив постанову про перехід до спрощеного ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.
Зазначається, що 5 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. No 684».
"Метою акта є перехід до спрощеного ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів із застосуванням засобів програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»", - зауважують у МОН.
Там додають, що відтепер буде існувати єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. На відміну від того, як це було раніше, коли облік проводили окремо у кожній територіальній громаді та не було узагальненого бачення ситуації в межах всієї країни.
"Завдяки такій обліковій системі будуть автоматично зводитися статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням", - вважають у МОН.
Там додають, що перехід до електронної форми ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дошкільнят та учнівства, дозволить розвантажити педагогічний персонал та адміністрації закладів освіти, у результаті чого вони зможуть надавати більше уваги виконанню безпосередніх обов'язків, а дітям більш якісні освітні послуги.
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