Рада ухвалила закон про відповідальність за порушення правил експлуатації бойових чи спеціальних машин

Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за скоєння військових кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що законодавчу ініціативу #9325 підтримали 249 народних депутатів.

Закон спрямований на забезпечення правової визначеності стосовно відповідальності певної категорії військовослужбовців, задіяних у виконанні завдань з експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння.

Законом доповнюються санкції статей 415 – 417 КК України альтернативними видами покарань у виді службового обмеження для військовослужбовців, тримання у дисциплінарному батальйоні та обмеження волі.

Законом конкретизується положення статті 58 КК України щодо передбачення обов’язку суду визначати розмір грошового відрахування в дохід держави із суми грошового забезпечення засудженого в разі призначення покарання у виді службового обмеження військовослужбовця.

Документом диференціюється кримінальна відповідальність за порушення правил польотів або підготовки до них, передбачена ст. 416 КК України (службове обмеження на строк до двох років – позбавлення волі до п’ятнадцяти років) та за порушення правил кораблеводіння, передбачена ст. 417 КК України (службове обмеження на строк до одного року – позбавлення волі до п’ятнадцяти років) залежно від суспільно небезпечних наслідків, що настали внаслідок вчинення відповідних кримінальних правопорушень.

Окрім того, законом вдосконалюється порядок та строки виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців (зміни до ст. 47 КВК України). Зокрема закріплюється, що строк відбування покарання у виді службового обмеження для військовослужбовця обчислюється роками, місяцями і днями, протягом яких засуджений військовослужбовець перебував на військовій службі та з його грошового забезпечення провадилося відрахування. Початком строку відбування покарання вважається день, з якого фактично розпочато відрахування із грошового забезпечення військовослужбовця.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить необхідну гнучкість та дискрецію в ухваленні рішень щодо притягнення до відповідальності за виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння, вчинені в умовах війни, що, у кінцевому результаті дозволить зберегти у лавах Збройних Сил України високваліфікований особовий склад, який має виключні знання та навички з управління бойовими машинами.