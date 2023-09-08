Столтенберг: Нині російська армія є другою по силі в Україні

Збройні сили України важко, але просуваються вперед, проривають укріплення російських окупантів і звільняють свою землю. А російська армія, яка раніше вважалася "другою" у світі за потужністю, перетворилася нині у другу в Україні.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі.

"Те, що українці повертають землю, означає, що росіяни цю землю втрачають. Ми маємо пам'ятати про початковий пункт: російська армія була колись другою найсильнішою у світі. Нині російська армія є другою по силі в Україні", – сказав Столтенберг.

Українці досягають прогресу у наступі, заявив генсек НАТО.

"Українці досягають прогресу. Ймовірно, не настільки великого, на який ми сподівалися, але вони поступово повертають території, навіть по кількасот метрів на день", – сказав Столтенберг.

Окупанти звели ешелоновані лінії оборони, з траншеями, протитанковими перешкодами, "зубами дракона" і величезною кількістю мін на полі бою, сказав Столтенберг.

"Це важка боротьба, коли мають бути прорвані оборонні лінії російських сил. Українці просуваються вперед, і це вражає. Вражає мужність, відданість, рішучість українських солдатів, які зробили це можливим", – заявив генсек НАТО.

Він нагадав: коли у лютому минулого року розпочалося повномасштабне вторгнення, численні експерти говорили, що Київ "впаде" за кілька днів, а Україна – упродовж тижнів. Українці довели, що ці експерти помилилися.

"Ті самі експерти зараз дорікають на недостатню швидкість наступу. Реальність в тому, що українці перевищують очікування знову й знову. Ми маємо пам'ятати про нашу відповідальність їх підтримувати. Ми можемо надавати їм поради, але саме українські командири будуть ухвалювати важкі рішення на місцях. Не варто, сидячи тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО або будь-де, говорити їм, як треба воювати. Це їх завдання, вони ризикують своїм життям, а ми лише підтримуємо їх", – заявив Столтенберг.