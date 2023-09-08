Анджейчак: Захід повинен більше допомагати України у війні

Глава Генштабу Збройних Сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак заявив, що Захід повинен більше допомагати України у війні, щоб не дати росіянам часу на відновлення.
Як пише LB.ua, про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".
“На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає. Це неспівставне з тим, що робимо ми”, - сказав Анджейчак.
Він зазначив, що Україна не може собі дозволити довгу війну.
“Вам не вистачить людей, щоб її вести, а потім відбудовувати Україну. Ми це повністю усвідомлюємо… Тому Україна має перемогти, ми взагалі не повинні допускати іншого варіанту”, - зауважив генерал.
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