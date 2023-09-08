Марченко: Держбюджет України залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги

Державний бюджет України на 2024 рік залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченка в ефірі телемарафону.

"Ризик у нас очевидний – це ритмічність надходження зовнішньої допомоги", – заявив вын.

За словами Марченко, в разі затримок чи відсутності залучень з-за кордону уряд буде вимушений збільшувати залучення всередині країни. Це може негативно вплинути на економічну динаміку.

"Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти", – запевнив міністр.