Марченко: Держбюджет України залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги

Державний бюджет України на 2024 рік залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченка в ефірі телемарафону.
"Ризик у нас очевидний – це ритмічність надходження зовнішньої допомоги", – заявив вын.
За словами Марченко, в разі затримок чи відсутності залучень з-за кордону уряд буде вимушений збільшувати залучення всередині країни. Це може негативно вплинути на економічну динаміку.
"Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти", – запевнив міністр.
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