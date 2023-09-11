Інженери показали перший ударний FPV-дрон українського виробництва

Українські інженери в співпраці з військовими розробили перший ударний FPV-дрон. Безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сили оборони півдня України.
"В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7", - повідомили в Силах оборони.
За даними військових, дрон почали розробляти ще з літа минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі.
Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов.
За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів.
Камера дрона надає оператору якісне зображення та допомагає проводити дорозвідку під час здійснення місії.
“Ми зробили основний акцент на його надійності й потужності, використовуючи лише ТОПові запчастини та системи. Всі складники тут від найкращих виробників світу, з якими у нас прямі контракти. Тож наш дрон - це дійсно "робоча конячка". Хлопцям на передку, принаймні, вже подобається. Найкраще, коли від них отримуєш схвальні відгуки. Це дає натхнення працювати далі”, - каже представник виробника Вадим.
Він зазначає, що їхня компанія отримувала допуск до експлуатації у ЗСУ за пришвидшеною процедурою.
Виробник зараз займається масштабування випуску FPV-дронів KH-S7 для задоволення наявних потреб українського війська.
Представник виробника також зазначив, що для досвідчених операторів безпілотник є дуже легким у керуванні.
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