Інженери показали перший ударний FPV-дрон українського виробництва

Українські інженери в співпраці з військовими розробили перший ударний FPV-дрон. Безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сили оборони півдня України.

"В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7", - повідомили в Силах оборони.

За даними військових, дрон почали розробляти ще з літа минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі.

Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов.

За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів.

Камера дрона надає оператору якісне зображення та допомагає проводити дорозвідку під час здійснення місії.

“Ми зробили основний акцент на його надійності й потужності, використовуючи лише ТОПові запчастини та системи. Всі складники тут від найкращих виробників світу, з якими у нас прямі контракти. Тож наш дрон - це дійсно "робоча конячка". Хлопцям на передку, принаймні, вже подобається. Найкраще, коли від них отримуєш схвальні відгуки. Це дає натхнення працювати далі”, - каже представник виробника Вадим.

Він зазначає, що їхня компанія отримувала допуск до експлуатації у ЗСУ за пришвидшеною процедурою.

Виробник зараз займається масштабування випуску FPV-дронів KH-S7 для задоволення наявних потреб українського війська.

Представник виробника також зазначив, що для досвідчених операторів безпілотник є дуже легким у керуванні.