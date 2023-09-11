Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Інженери показали перший ударний FPV-дрон українського виробництва

201

Українські інженери в співпраці з військовими розробили перший ударний FPV-дрон. Безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сили оборони півдня України.

"В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7", - повідомили в Силах оборони.

За даними військових, дрон почали розробляти ще з літа минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі.

Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов.

За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів.

Камера дрона надає оператору якісне зображення та допомагає проводити дорозвідку під час здійснення місії.

“Ми зробили основний акцент на його надійності й потужності, використовуючи лише ТОПові запчастини та системи. Всі складники тут від найкращих виробників світу, з якими у нас прямі контракти. Тож наш дрон - це дійсно "робоча конячка". Хлопцям на передку, принаймні, вже подобається. Найкраще, коли від них отримуєш схвальні відгуки. Це дає натхнення працювати далі”, - каже представник виробника Вадим.

Він зазначає, що їхня компанія отримувала допуск до експлуатації у ЗСУ за пришвидшеною процедурою.

Виробник зараз займається масштабування випуску FPV-дронів KH-S7 для задоволення наявних потреб українського війська.

Представник виробника також зазначив, що для досвідчених операторів безпілотник є дуже легким у керуванні.

дрони, FPV-дрон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 11 сентября 2023
Воскресенье, 10 сентября 2023
Суббота, 9 сентября 2023
Пятница, 8 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023