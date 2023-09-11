Орбан хоче поставляти на угорську АЕС французьке паливо замість російського

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів закриту зустріч з однопартійцями та прихильниками, де оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex із посиланням на учасників зустрічі.

За інформацією видання, один із кроків, які необхідні для досягнення цього плану, передбачає енергетичну самодостатність країни, що включає в себе постачання французького палива на АЕС "Пакш" замість російського.

Інші кроки, на необхідності виконання яких наголосив Орбан: досягнення демографічного повороту, створення нової економіки, стати кредитором і сучасною індустріальною країною, а не позичальником, угорські підприємці повинні інвестувати за кордоном і привозити прибутки додому, військовий розвиток, запровадження цифрового громадянства.