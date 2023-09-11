Найбільша оборонна компанія Британії може розпочати виробництво в Україні запасних частин для артилерії

Найбільша оборонна компанія Великої Британії BAE Systems може розпочати виробництво в Україні запасних частин для легкої артилерії вже протягом декількох місяців.

Про це заявив генеральний директор компанії Чарльз Вудберн, повідомляє Financial Times.

Він зауважив, що йдеться про виробництво запчастин для легкої гаубиці калібром 105 мм. Це перший раз, коли BAE Systems назвала чітко окреслені терміни.

Виробництво елементів легкої гаубиці на існуючих в Україні потужностях розглядається як перший етап з подальшим розгортанням випуску іншої більш складної зброї. Але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що BAE Systems відкриє офіс в Україні, а також згодом планує розгорнути потужності з ремонту та виробництва озброєння та військової техніки.