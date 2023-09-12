Reuters: Наступного року знижка на газ для Китаю збільшиться до 46%,

Ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років, попри збитковість газового напряму газпрому та підвищенню вартості на внутрішньому ринку в рф.
Про це свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося інформагентство Reuters.
Наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проектувань уряду рф. Газ із сили сибіру коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів. Разом з тим, газ для Туреччини і Європи він буде продаватися по $481,7 за тисячу кубометрів.
газпром на додачу ще й наростить прокачування газу в Китай. Зокрема, за підсумками 2023 року газпром планує поставити в Китай 22 млрд кубометрів газу. Наступного року обсяг поставок планують наростити до 30 млрд кубів.
Раніше повідомлялось, що лідер Китаю Сі Цзіньпін утримався від збільшення закупівель російського газу.
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