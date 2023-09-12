Міндовкілля: У Чорнобильській зоні збудують вітрову електростанцію

У Чорнобильській зоні відчуження зведуть вітровий парк, який зможе забезпечити світлом майже тисячу домогосподарств.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів., передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, Міндовкілля, німецька міжнародна компанія Notus Energy, національна енергетична компанія "Укренерго", а також Державне агентство України з управління зоною відчуження підписали меморандум про співпрацю над проєктом будівництва такої електростанції.

"Notus Energy вже завершила попередній план оцінки та генеральний план проєкту. Наступний етап – вітровимірювальне дослідження, техніко-економічне обґрунтування електричної мережі, екологічне дослідження та процес відведення землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реалізація проєкту дозволить підвищити виробництво електроенергії в енергодефіцитному регіоні, оптимально використати занедбану територію, а також відновити мережеву інфраструктуру.