Міненерго: З 1 жовтня застосовувати в Україні графіків відключень електроенергії не плануємо

Міністерство енергетики не планує застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передають Українськi Новини.

В повідомленні зазначається, що на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.

"В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", - йдеться в повідомленні.

При цьому відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

"Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання", - зазначається в повідомленні.