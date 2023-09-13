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У МОЗ розповіли, як безоплатно отримати засоби реабілітації прямо в медичному закладі

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Надання асистивних технологій та допоміжних засобів реабілітації – важливий крок у забезпеченні якісної медичної допомоги та підтримки осіб з інвалідністю.

Відтепер кожний такий пацієнт зможе отримати все необхідне безоплатно і прямо в медичному закладі.

Процедура визначення потреби у таких засобах стає швидкою і доступною, починаючи від первинного обстеження, яке проводить мультидисциплінарна реабілітаційна команда.

Якщо пацієнту потрібні засоби для короткотривалого користування в стаціонарних умовах, він має їх отримати у реабілітаційному відділенні, де проходить лікування.

Щодо протезів та виробів довготривалого користування (інвалідні крісла, ортези тощо), то після узгодження з мультидисциплінарною реабілітаційною командою конкретного типу і моделі, пацієнт може самостійно обрати виготовителя.

При цьому протезиста-ортезиста, який долучиться до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, надасть протезне підприємство або протезист, який працює в медичному закладі.

Крім того, членами мультидисциплінарних реабілітаційних команд медичних закладів будуть також соціальні працівники, які допомагатимуть пацієнтам. Відповідний пілотний проєкт вже запущено в 19 лікарнях України.

реабілітація
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