У МОЗ розповіли, як безоплатно отримати засоби реабілітації прямо в медичному закладі

Надання асистивних технологій та допоміжних засобів реабілітації – важливий крок у забезпеченні якісної медичної допомоги та підтримки осіб з інвалідністю.
Відтепер кожний такий пацієнт зможе отримати все необхідне безоплатно і прямо в медичному закладі.
Процедура визначення потреби у таких засобах стає швидкою і доступною, починаючи від первинного обстеження, яке проводить мультидисциплінарна реабілітаційна команда.
Якщо пацієнту потрібні засоби для короткотривалого користування в стаціонарних умовах, він має їх отримати у реабілітаційному відділенні, де проходить лікування.
Щодо протезів та виробів довготривалого користування (інвалідні крісла, ортези тощо), то після узгодження з мультидисциплінарною реабілітаційною командою конкретного типу і моделі, пацієнт може самостійно обрати виготовителя.
При цьому протезиста-ортезиста, який долучиться до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, надасть протезне підприємство або протезист, який працює в медичному закладі.
Крім того, членами мультидисциплінарних реабілітаційних команд медичних закладів будуть також соціальні працівники, які допомагатимуть пацієнтам. Відповідний пілотний проєкт вже запущено в 19 лікарнях України.
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