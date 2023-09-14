"Хочу жити": Кількість заявок громадян рф про добровільну здачу в полон перевищила 25 тисяч

Після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця" кількість звернень до проєкту "Хочу жити" значно зросла, наразі кількість заявок громадян рф про добровільну здачу в полон перевищила 25 тис., повідомили в пресслужбі держпроєкту.
"Після того, як публічно стало відомо про те, що пілот вкс рф Максим Кузьмінов передав Україні вертоліт Мі-8АМТШ, звернень на наші канали стало на 70% більше! Загальна кількість заявок громадян рф про добровільну здачу в полон перевищила 25 тисяч. Звернення не тільки від діючих військовослужбовців рф надходять усіма каналами: Telegram, WhatsApp, чатбот і на гарячу лінію", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Також у проєкті нагадали, що в Україні діє закон про грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку рф.
"Військовослужбовці зс рф можуть здаватися в полон разом із технікою й отримувати компенсацію залежно від її типу. Сума варіюється від десятків тисяч до мільйона доларів США. Можна не тільки врятувати своє життя, а й непогано заробити!", - зазначили в "Хочу жити".
У серпні спікер проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко повідомив, що за рік свого існування проєкт отримав 22 239 звернень, щодня надходить близько 70-100 заявок.
Державний проєкт "Хочу жити" працює з вересня 2022 року. Він покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон ЗСУ. До нього входять Єдиний центр (сайт) і цілодобова гаряча лінія прийому звернень від військових рф та їхніх сімей.
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