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National interest: Санкційний процес в Україні має істотну корупційну складову

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Зловживання санкційними інструментами в Україні є невирішеною проблемою, яка ставить під загрозу майбутнє відновлення України і ускладнює допомогу у цьому процесі з боку Сполучених Штатів.

Про це йдеться в американському виданні National interest.

"Західні держави не довіряють українським санкціям, оскільки докази порушень є секретними і не надаються на вимогу про взаємність санкцій. Необхідна більша співпраця між українською владою та західними санкційними органами, включаючи прозорість доказів, які підлягають розгляду в українських та міжнародних судах", – йдеться у публікації.

Американське видання зазначає, що санкції залишаються необхідним інструментом протистояння з росією, проте санкційний процес в Україні має істотну корупційну складову.

"У непрозорому українському політичному та бізнес-середовищі цей інструмент перетворився на надмірно використовувану та політизовану зброю, якою часто зловживають і яка в деяких випадках не має нічого спільного з росією, як стверджують українські підприємці, що постраждали від санкцій. Брак прозорості та відсутність належної правової процедури призвели до припущень, що український режим санкцій не вільний від корупції та корисливих інтересів", – стверджують автори статті.

Видання наводить статистику введення санкцій в Україні, цитуючи керівника практики міжнародного комерційного та торговельного права (ІКТ) в київському офісі Baker McKenzie Ганну Штепу, яка стверджує, що з початку війни до українського санкційного списку було додано понад 5715 фізичних та 3153 юридичних осіб, багато з яких були піддані санкціям за сприяння обходу існуючих санкцій та інших обмежувальних заходів щодо ведення бізнесу в росії. За словами Штепи, в Україні було порушено понад 2300 кримінальних справ лише за фактом колаборації з державою-агресоркою.

На думку авторів статті, є низка інструментів, за допомогою яких можна вирішити проблему непрозорості та корупційності українських санкцій. Наприклад, застосування технології блокчейн для відстежування державних грошей, а також більш тісна співпраця.

На думку американських партнерів, Україна повинна посилити свої антикорупційні зусилля, зокрема зробити санкції прозорими та сумісними із західними.

санкції
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